Про це Воскобойник розповіла у проєкті "33 запитання від Люкс ФМ", інформує Show 24. Блогерка пояснила, чому відмовилася взяти участь у "Холостяку".

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Анастасія Воскобойник поділилась, що не знала, хто буде головним героєм "Холостяка". Блогерка назвала кілька причин, чому не взяла участь у проєкті.

По-перше, я розумію, що це морально важко. Я не хочу травмувати свою психіку. Ну, мені достатньо стресу в житті. По-друге, для мене модель, коли я і ще 20 дівчат за одного чоловіка б'ємося, вигризаємося, ламаємо нігті (некомфортна – Show 24). Два місяці життя в мене випадають – ну, це за умови, що він мене вибере, а я іншого не розглядаю. Та ну, ні, я що не маю чим себе зайняти?,

– сказала вона.

Анастасія Воскобойник у проєкті "33 запитання від Люкс ФМ": дивіться відео онлайн

До речі! Нещодавно олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв зізнався, що не проти взяти участь у "Холостяку". Він зазначив, що це був би цікавий досвід.

Нагадаємо, що раніше ведучий романтичного реаліті-шоу Григорій Решетник розповів, що 14 сезон "Холостяка" буде. До того ж він сподівається, що у 2026 році вдасться запустити "Холостячку".