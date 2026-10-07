Анатолий Анатолич записал видео в инстаграме, в котором рассказал, что случилось с собакой. Он решил поделиться этой историей, чтобы предупредить других владельцев животных и рассказать, к каким последствиям может привести укус клеща.

Анатолий Анатолич рассказал, что буквально за несколько дней до смерти Челси играла с ним и другой собакой, Айзой. Однако в пятницу у нее внезапно появилась слабость, после чего хозяева заподозрили укус клеща. Собаку отвезли к ветеринару.

Анатолий Анатолич с Челси и Айзой / Фото из инстаграма шоумена

У Челси обнаружили бабезиоз – заболевание, которое передается через укус зараженного клеща. Оно поражает эритроциты – красные кровяные клетки. Собаку пролечили препаратом против бабезиоза и отправили домой, ожидая, что на следующий день ей станет лучше.

Однако состояние Челси не улучшилось, а уровень эритроцитов продолжал падать. В субботу собака оставалась очень слабой. Повторные анализы показали дальнейшее снижение количества эритроцитов. Тогда ветеринары заподозрили ИМГА – иммуноопосредованную гемолитическую анемию. Проще говоря, это состояние, при котором иммунная система ошибочно атакует и уничтожает собственные эритроциты. По словам Анатолия Анатолича, в случае с Челси развитие этой болезни мог спровоцировать бабезиоз, который собака подхватила после укуса клеща.

Из-за резкого ухудшения состояния Челси перевезли в ветеринарную клинику, где она осталась на стационарном лечении. Ей срочно потребовалось переливание крови, поскольку организм терял эритроциты быстрее, чем мог их восстанавливать.

Первым донором стала другая собака семьи – Айза. Ее кровь не была полностью совместима по группе: у Айзы была положительная группа, а у Челси – отрицательная. Однако из-за критического состояния собаки для первого срочного переливания ветеринары использовали кровь Айзы.

Несмотря на переливание, состояние Челси не улучшилось. На следующий день стало ясно, что ей снова нужна кровь. Донором стал Джейк – далматинец друзей семьи. После необходимых проверок его кровь оказалась совместимой с кровью Челси, поэтому он также стал донором.

Однако переливание не могло остановить саму болезнь. Оно помогало восполнять количество эритроцитов, но иммунная система Челси продолжала их уничтожать. Поэтому даже после переливаний уровень эритроцитов снова падал. Из-за этого собака почти не ела, а врачи продолжали круглосуточно следить за ее состоянием и проводить необходимое лечение.

Когда болезнь продолжила прогрессировать, ветеринары обсудили с семьей дальнейшее лечение. Среди вариантов была агрессивная химиотерапия, которую Челси, по оценке врачей, могла не пережить. Также предложили попробовать другой препарат – одна его ампула стоила около 29 тысяч гривен, однако шансы на спасение оставались невысокими. Третьим вариантом была эвтаназия, поскольку без эффективного лечения собака продолжала бы страдать.

Семья решила дать Челси еще один шанс и приобрести дорогой препарат. Всего за несколько дней лечения они потратили около 70–80 тысяч гривен.

Несмотря на все усилия, ночью состояние Челси критически ухудшилось. Около 5 утра семье сообщили, что сердце собаки остановилось. Врачи несколько раз проводили реанимацию, но спасти ее не удалось.

Во время записи видео Анатолию Анатоличу было сложно сдерживать эмоции, и в какой-то момент он не смог сдержать слез. Ведущий подчеркнул, что они с семьей делали все возможное, чтобы спасти Челси, а врачи оказывали ей необходимую помощь.

Шоумен призвал других владельцев собак быть особенно внимательными к своим питомцам. Анатолий отметил, что даже препараты от клещей не дают 100% гарантии защиты, а сами клещи могут быть активны не только летом. По его словам, важно регулярно осматривать собак и обращаться к ветеринару, если у животного внезапно появляется слабость или другие необычные симптомы.

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