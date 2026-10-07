Анатолій Анатоліч записав відео в інстаграм, в якому розповів, що сталося з собакою. Він вирішив поділитися цією історією, щоб застерегти інших власників тварин і розповісти, з якими наслідками може бути пов'язаний укус кліща.

Анатолій Анатоліч розповів, що буквально за кілька днів до смерті Челсі гралася з ним та іншою собакою Айзою. Проте в п'ятницю в неї раптово з'явилася слабкість, після чого господарі запідозрили укус кліща. Собаку відвезли до ветеринара.

Анатолій Анатоліч з Челсі та Айзою / Фото з інстаграму шоумена

У Челсі виявили бабезіоз – захворювання, яке передається через укус зараженого кліща. Воно уражає еритроцити – червоні кров'яні клітини. Собаку пролікували препаратом проти бабезіозу й відправили додому, очікуючи, що наступного дня їй стане краще.

Однак стан Челсі не покращився, а рівень еритроцитів продовжив падати. У суботу собака залишалася дуже слабкою. Повторні аналізи показали подальше зниження кількості еритроцитів. Тоді ветеринари запідозрили ІМГА – імуномедійовану гемолітичну анемію. Простими словами, це стан, за якого імунна система помилково атакує та знищує власні еритроцити. За словами Анатолія Анатоліча, у випадку Челсі розвиток цієї хвороби міг спровокувати бабезіоз, який собака підхопила після укусу кліща.

Через різке погіршення Челсі перевезли до ветеринарної клініки, де вона залишилася на стаціонарі. Їй терміново знадобилося переливання крові, оскільки організм втрачав еритроцити швидше, ніж міг їх відновлювати.

Першим донором стала інша собака родини – Айза. Її кров не була повністю сумісною за групою: в Айзи була позитивна група, а в Челсі – негативна. Однак через критичний стан собаки для першого термінового переливання ветеринари використали кров Айзи.

Попри переливання, стан Челсі не покращився. Наступного дня стало зрозуміло, що їй знову потрібна кров. Донором став Джейк – далматинець друзів родини. Після необхідних перевірок його кров виявилася сумісною з кров'ю Челсі, тому він також став донором.

Однак переливання не могло зупинити саму хворобу. Воно допомагало поповнювати кількість еритроцитів, але імунна система Челсі продовжувала їх знищувати. Тому навіть після переливань рівень еритроцитів знову падав. Через це собака майже не їла, а лікарі продовжували цілодобово стежити за її станом і проводити необхідне лікування.

Коли хвороба продовжила прогресувати, ветеринари обговорили з родиною подальше лікування. Серед них була агресивна хімієтерапія, яку Челсі, за оцінкою лікарів, могла не пережити. Також запропонували спробувати інший препарат – одна його ампула коштувала близько 29 тисяч гривень, однак шанси на порятунок залишалися невисокими. Третім варіантом була евтаназія, оскільки без ефективного лікування собака продовжувала б страждати.

Родина вирішила дати Челсі ще один шанс і придбати дорогий препарат. Загалом за кілька днів лікування вони витратили близько 70–80 тисяч гривень.

Попри всі зусилля, вночі стан Челсі критично погіршився. Близько 5 ранку родині повідомили, що серце собаки зупинилося. Лікарі кілька разів проводили реанімацію, але врятувати її не вдалося.

Під час запису відео Анатолію Анатолічу було складно стримувати емоції, і в якийсь момент він не зміг стримати сліз. Ведучий наголосив, що вони з родиною робили все можливе, щоб урятувати Челсі, а лікарі надавали їй необхідну допомогу.

Шоумен закликав інших власників собак бути особливо уважними до своїх тварин. Анатолій зауважив, що навіть препарати від кліщів не дають 100% гарантії захисту, а самі кліщі можуть бути активними не лише влітку. За його словами, важливо регулярно оглядати собак і звертатися до ветеринара, якщо у тварини раптово з'являється слабкість чи інші незвичні симптоми.

Нагадаємо, що раніше про втрату домашньої улюблениці також повідомила співачка Оля Полякова.