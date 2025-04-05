Бедняков посвятил матери сообщение в инстаграме, передает Show 24. Он опубликовал черно-белое фото женщины.

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Сегодня три года, как я не люблю 5 апреля. Пару дней назад Остап на вопрос: "А с кем бы ты погулял в парке?" ответил: "С бабушкой". С таким теплом он это сказал. Он знает бабушек по книжкам. Но он не знает, как бы ему повезло со своей. Ты была бы лучшей бабушкой для моих детей. Им тебя будет не хватать. Как и мне. Всегда,

– написал Андрей Бедняков.

Для справки! Остап – сын Андрея Беднякова и Анастасии Короткой, который родился в октябре 2022 года. Также у них есть дочь Ксения. 25 октября 2024 года телеведущий объявил о разводе с женой.

Бедняков призвал подписчиков позвонить своим матерям и ценить их, пока они живы.

Андрей Бедняков сообщил о смерти мамы