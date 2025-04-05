Бєдняков присвятив матері допис в інстаграмі, передає Show 24. Він опублікував чорно-біле фото жінки.

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Сьогодні три роки, як я не люблю 5 квітня. Пару днів назад Остап на питання: "А з ким би ти погуляв в парку?" відповів: "Із бабусею". З таким теплом він це сказав. Він знає бабусь за книжками. Але він не знає, як би йому пощастило зі своєю. Ти була б найкращою бабусею для моїх дітей. Їм тебе не вистачатиме. Як і мені. Завжди,

– написав Андрій Бєдняков.

Для довідки! Остап – син Андрія Бєднякова та Анастасії Короткої, який народився в жовтні 2022 року. Також у них є донька Ксенія. 25 жовтня 2024 року телеведучий оголосив про розлучення з дружиною.

Бєдняков закликав підписників подзвонити своїм матерям та цінувати їх, поки вони живі.

Андрій Бєднякова повідомив про смерть мами