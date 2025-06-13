В интервью Славе Демину Кравченко рассказал, что в 2016 году получил статус "ограниченно годный к военной службе", пишет Show 24. Певец признался, что у него были проблемы со здоровьем.

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Я с 2016 года ограниченно годен к военной службе. У меня действительно были проблемы со здоровьем. Если бы я сейчас не поддерживал, я, видимо, здесь с тобой не стоял бы,

– сказал Андрей Кравченко.

Однако певец не захотел вдаваться в подробности, какие именно у него были проблемы со здоровьем. Кравченко подчеркнул, что не хочет обсуждать эту тему, ведь она его "болит".

Все вот эти учетные данные, все вовремя подавал. То есть никаких моментов нет,

– отметил певец.

Интервью с Андреем Кравченко: смотрите видео онлайн

В Украине отменили статус "ограниченно годный"

Напомним, что в прошлом году в Украине отменили статус "ограниченно годный". В связи с этим, есть два заключения военно-врачебной комиссии (ВВК) – "годен" и "не годен" к военной службе.

Граждане, которых ранее признали "ограниченно годными", должны были до 5 июня 2025 года пройти повторную военно-врачебную комиссию. В противном случае представители ТЦК имеют право их оштрафовать.