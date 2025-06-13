В інтерв'ю Славі Дьоміну Кравченко розповів, що у 2016 році отримав статус "обмежено придатний до військової служби", пише Show 24. Співак зізнався, що у нього були проблеми зі здоров'ям.

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Я з 2016 року обмежено придатний до військової служби. У мене дійсно були проблеми зі здоров'ям. Якби я зараз не підтримував, я, мабуть, тут з тобою не стояв би,

– сказав Андрій Кравченко.

Однак співак не захотів вдаватися у подробиці, які саме у нього були проблеми зі здоров'ям. Кравченко підкреслив, що не хоче обговорювати цю тему, адже вона його "болить".

Всі ось ці облікові дані, все вчасно подавав. Тобто ніяких моментів немає,

– зазначив співак.

Інтерв'ю з Андрієм Кравченком: дивіться відео онлайн

В Україні скасували статус "обмежено придатний"

Нагадаємо, що минулого року в Україні скасували статус "обмежено придатний". У зв'язку з цим, є два висновки військово-лікарської комісії (ВЛК) – "придатний" і "не придатний" до військової служби.

Громадяни, яких раніше визнали "обмежено придатними", мали до 5 червня 2025 року пройти повторну військо-лікарську комісію. В іншому випадку представники ТЦК мають право їх оштрафувати.