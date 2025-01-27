Блогерша Анна Жук погибла в ДТП: водителю легковушки сообщили о подозрении
В пятницу, 24 января, на трассе Киев-Харьков произошло ДТП, в котором погибла украинская блогерша Анна Жук. Стало известно, что водителю легковушки, который столкнулся с грузовиком, сообщили о подозрении.
Об этом сообщил представитель полиции Полтавщины Юрий Сулаев в комментарии Общественному, передает 24 Канал. Он рассказал, что грозит мужчине, который был за рулем легкового автомобиля.
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Представитель полиции Полтавщины отметил, что водителю легковушки сообщено о подозрении по части 2 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения". Мужчине грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет, а также лишение права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Сейчас продолжаются следственные действия.
Что известно о ДТП, в котором погибла Анна Жук
- Напомним, автокатастрофа, в которой погибла блогерша Анна Жук, произошла вблизи села Засулье, что на Полтавщине, утром 24 января 2025 года на трассе Киев-Харьков. Автомобиль Lexus столкнулся с грузовиком Renault Premium, который стоял за пределами проезжей части дороги.
- 39-летняя пассажирка легковушки скончалась на месте, обоих водителей, а также ребенка, который находилась в машине Lexus, госпитализировали в больницу с телесными повреждениями.
- По предварительной информации, за рулем легковушки был муж Анны Жук Владимир Билевцов, а вместе с ними на день рождения к дочери блогерши Стаси Макеевой ехал сын погибшей.
- Отметим, что без мамы осталось трое детей. Самый младший сын Захар, чьим отцом является Билевцов, родился 2 февраля 2023 года. С Анной Жук попрощались вчера, 26 января, в Харькове.