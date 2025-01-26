Впервые после трагического ДТП: муж известной блогерши Анны Жук прокомментировал смерть любимой

24 января произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла популярная украинская блогерша Анна Жук. За рулем находился ее муж Владимир Билевцов, который также пострадал в аварии вместе с их сыном.

Теперь Владимир впервые высказался о страшной потере. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Билевцова.

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Так, муж Анны Жук опубликовал щемящий пост.

Скоро увидимся, мой любимый человек. Даже не верится, что это правда. Если бы можно было перемотать время и все изменить, но, к сожалению, это невозможно. Люблю навсегда! Царство небесное, любимая,

– написал мужчина.

Кроме того, Владимир распространил архивные фото с женой.

Что известно о Владимире Билевцове

31-летний мужчина из Харьковской области в блоге в инстаграме, где сейчас имеет более 94 тысяч подписчиков, позиционировал себя как "простой парень из семьи земледельцев", который искренне любит свою работу на земле и работает комбайнером.

24 января 2025 года Владимир попал в ДТП, в результате которого погибла его жена Анна Жук.

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