Арсен Мирзоян рассматривал возможность вступить в ВСУ и уже получал предложения от военных. Певец рассказал в комментарии "Наедине с Гламуром", что имеет отношения от различных подразделений, а знакомые командиры иногда обращаются в его ТЦК.

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Рассматривали, и уже есть отношения от разных подразделений. Уже шутят, и даже те командиры, которые сменили бригады, все еще присылали мне приглашения в ТЦК– поделился артист.

По словам Мирзояна, военные могут отправлять письма в территориальный центр комплектования, где он состоит на учете. В таких обращениях указывают конкретную должность, на которой хотели бы его видеть, и в шутку просят привлечь певца в свое подразделение.

Арсен Мирзоян / фото arsen_mirzoian

Одним из последних стало предложение от командира артиллерийского подразделения. Он хотел видеть артиста на сержантской должности, связанной с пушкой. Мирзоян вспомнил, что ответил военному шуткой.

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Юрьевич, я не пойду командиром орудия. Уже из орудия никто не стреляет, я говорю: "Извините"– пошутил певец.

Об окончательном решении относительно вступления в армию Мирзоян в этом разговоре не сообщил.

С начала полномасштабного вторжения артист поддерживает украинских защитников: ездит к военным, выступает перед ними и привозит помощь. Такие встречи дают ему возможность общаться с бойцами и командирами подразделений, которым он помогает.

Кстати, победитель шоу "Холостячка-2" Андрей Задворный уволился из Национальной гвардии и признался, где сейчас служит.