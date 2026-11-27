Арсен Мірзоян розглядав можливість долучитися до ЗСУ та вже отримував пропозиції від військових. Співак розповів у коментарі "Наодинці з Гламуром", що має відношення від різних підрозділів, а знайомі командири іноді звертаються до його ТЦК.

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Розглядали, і вже є відношення від різних підрозділів. Вже жартують, і навіть ті командири, які мінялися в бригадах, ще присилали мені вже позови в ТЦК– поділився артист.

За словами Мірзояна, військові можуть надсилати листи до територіального центру комплектування, де він перебуває на обліку. У таких зверненнях вказують конкретну посаду, на якій хотіли б його бачити, та жартома просять залучити співака до свого підрозділу.

Арсен Мірзоян / фото arsen_mirzoian

Однією з останніх стала пропозиція від командира артилерійського підрозділу. Він хотів бачити артиста на сержантській посаді, пов’язаній із гарматою. Мірзоян пригадав, що відповів військовому жартом.

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Юрійовичу, я не піду командиром гармати. Вже з гармати ніхто не стріляє, я кажу, вибачте– пожартував співак.

Про остаточне рішення щодо вступу до війська Мірзоян у цій розмові не повідомив.

Від початку повномасштабного вторгнення артист підтримує українських захисників: їздить до військових, виступає перед ними та привозить допомогу. Такі зустрічі дають йому можливість спілкуватися з бійцями та командирами підрозділів, яким він допомагає.

До речі, переможець "Холостячки-2" Андрій Задворний пішов з Нацгвардії та зізнався, де тепер служить.