О ее смерти Джоан рассказала в инстаграме, передает Show 24. Женщина также опубликовала архивное фото Марджори Гранде.

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Мама Арианы Гранде написала, что бабушка певицы умерла в своем доме, в окружении родных и близких.

Спасибо за вашу любовь, поддержку и уважение к нашей частной жизни, когда мы скорбим и вспоминаем ее прекрасную, чрезвычайную жизнь,

– добавила Джоан Гранде.

Умерла бабушка Арианы Гранде / Скриншот из инстаграма Джоан

На своей странице в инстаграме Ариана опубликовала архивное черно-белое фото Марджори Гранде и ее покойного мужа Фрэнка со дня их свадьбы. Певица добавила короткую подпись: "Навсегда".

Марджори и Фрэнк Гранде / Фото из инстаграма Арианы

Брат певицы, Фрэнки Гранде, также почтил память покойной бабушки. Он опубликовал серию фото с ней.

Я безгранично люблю тебя, моя дорогая Нонна. Я скучаю по тебе больше, чем могу выразить словами. Мое сердце разбито, но я чувствую, как ты заботишься обо мне, уже так гордишься всем, что я сделал, и всем, что впереди,

– написал Фрэнки Гранде.

Что известно о Марджори Гранде

Как пишет People, Ариана Гранде часто рассказывала, что имеет особую связь с бабушкой. Марджори сопровождала внучку во время различных церемоний. Также ее голос прозвучал в песне Ordinary Things, которая вошла в альбом певицы Eternal Sunshine. Благодаря этому Нонна стала самой старшей артисткой, которая попала в Billboard Hot 100.

Мужа Марджори Гранде, Фрэнка, не стало в 2014 году.

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