Про її смерть Джоан розповіла в інстаграмі, передає Show 24. Жінка також опублікувала архівне фото Марджорі Гранде.

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Мама Аріани Гранде написала, що бабуся співачки померла у своєму домі, в оточені рідних та близьких.

Дякуємо за вашу любов, підтримку та повагу до нашого приватного життя, коли ми сумуємо та згадуємо її прекрасне, надзвичайне життя,

– додала Джоан Гранде.

Померла бабуся Аріани Гранде / Скриншот з інстаграму Джоан

На своїй сторінці в інстаграмі Аріана опублікувала архівне чорно-біле фото Марджорі Гранде та її покійного чоловіка Френка з дня їхнього весілля. Співачка додала короткий підпис: "Назавжди".

Марджорі та Френк Гранде / Фото з інстаграму Аріани

Брат співачки, Френкі Гранде, також вшанував пам'ять покійної бабусі. Він опублікував серію фото з нею.

Я безмежно люблю тебе, моя люба Нонно. Я сумую за тобою більше, ніж можу висловити словами. Моє серце розбите, але я відчуваю, як ти піклуєшся про мене, вже так пишаєшся всім, що я зробив, і всім, що попереду,

– написав Френкі Гранде.

Що відомо про Марджорі Гранде

Як пише People, Аріана Гранде часто розповідала, що має особливий зв'язок з бабусею. Марджорі супроводжувала онуку під час різних церемоній. Також її голос прозвучав у пісні Ordinary Things, яка увійшла в альбом співачки Eternal Sunshine. Завдяки цьому Нонна стала найстаршою артисткою, яка потрапила в Billboard Hot 100.

Чоловіка Марджорі Гранде, Френка, не стало у 2014 році.

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