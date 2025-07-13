Однако источник сообщил Daily Mail, что Брэд Питт до сих пор надеется, что сможет "загладить свою вину" перед 17-летними близнецами Ноксом и Вивьен. Об этом сообщает Show 24.

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Инсайдер рассказал, что Брэд Питт выразил желание воссоединиться с близнецами накануне их дня рождения. В субботу, 12 июля, Ноксу и Вивьен исполнилось 17 лет. Актер якобы связался с детьми и "молится", чтобы они "дали ему еще один шанс".

Брэд отчаянно хочет сделать последнюю попытку встретиться с ними и загладить свою вину, хотя и знает, что шанс, что они согласятся провести с ним время, мягко говоря, небольшой,

– рассказал источник.

Источник добавил, что актер был "полностью опустошен", когда узнал, что Вивьен отказалась от его фамилии. Однако "лучик надежды" появился, поскольку ее брат-близнец Нокс этого не сделал.

Другой инсайдер сообщил изданию, что Брэд Питт "принял" то, что между ним и Анджелиной Джоли всегда будут разногласия, но актер все еще надеется восстановить отношения со своими детьми.

Брэд – семейный человек. Теперь, когда они с Анджелиной поссорились, и это длилось годами, он смирился с тем, что именно так и будет с ней. Но когда дело доходит до их детей, он всегда хочет быть опорой в их жизни,

– заявил инсайдер.

Развод Анджелины Джоли и Брэда Питта