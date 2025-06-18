Премьера ленты состоялась 16 июня в Нью-Йорке. Пишет Show 24 со ссылкой на People.

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Брэд Питт выбрал темно-синий двубортный костюм с черным лацканом, белую рубашку и туфли, а свой образ дополнил атласным нагрудным платком, колечком и очками.

Инес де Рамон надела комплект, который состоял из топа с вырезом-халтером и длинной юбки, украшенной перьями. В руках девушка держала сумочку Chanel. Она сделала легкий макияж и собрала волосы в пучок.

Брэд Питт и Инес де Рамон на премьере фильма "Формула-1" / Фото Getty Images

Для справки! Голливудского актера и Инес де Рамон впервые увидели вместе в 2022 году. Они дебютировали на красной дорожке как пара на Венецианском кинофестивале в 2024 году, где состоялась премьера фильма "Одинокие волки". В ленте главные роли сыграли Брэд Питт, Джордж Клуни, Эми Райан и Остин Абрамс.

Что известно о фильме "Формула-1"

"Формула-1" – американский спортивный драматический фильм, который должен выйти в прокат в конце июня 2025 года. Режиссером ленты стал Джозеф Косински, а сценарий написал Эрен Крюгер.

Кроме Брэда Питта, в фильме снялись Дамсон Идрис, Керри Кондон, Тобайас Мензис, Хавьер Бардем, Ким Бодниа, Шей Вигем, Сара Найлс, Симон Эшли.

По сюжету, Сонни Хейс (Брэд Питт) попал в ужасную аварию в 1990-х годах, поэтому был вынужден завершить карьеру гонщика. Рубен Сервантес (Хавьер Бардем) возглавляет команду "Формулы-1", у которой не лучшие времена. Он предлагает пилоту вернуться к гонкам, а напарником Сонни становится Джошуа Пирс (Дамсон Идрис).