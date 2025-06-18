Прем'єра стрічки відбулася 16 червня в Нью-Йорку. Пише Show 24 з посиланням на People.

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Бред Пітт обрав темно-синій двобортний костюм з чорним лацканом, білу сорочку і туфлі, а свій образ доповнив атласною нагрудною хусткою, колечком і окулярами.

Інес де Рамон одягла комплект, який складався з топу з вирізом-халтером і довгої спідниці, прикрашеної пір'ям. В руках дівчина тримала сумочку Chanel. Вона зробила легкий макіяж і зібрала волосся у пучок.

Бред Пітт та Інес де Рамон та прем'єрі фільму "Формула-1" / Фото Getty Images

Для довідки! Голлівудського актора та Інес де Рамон вперше побачили разом у 2022 році. Вони дебютували на червоній доріжці як пара на Венеційському кінофестивалі у 2024 році, де відбулася прем'єра фільму "Самотні вовки". У стрічці головні ролі зіграли Бред Пітт, Джордж Клуні, Емі Раян та Остін Абрамс.

Що відомо про фільм "Формула-1"

"Формула-1" – американський спортивний драматичний фільм, який має вийти у прокат наприкінці червня 2025 року. Режисером стрічки став Джозеф Косинські, а сценарій написав Ерен Крюгер.

Окрім Бреда Пітта, у фільмі знялися Дамсон Ідріс, Керрі Кондон, Тобайас Мензіс, Хав'єр Бардем, Кім Бодніа, Шей Вігем, Сара Найлс, Симон Ешлі.

За сюжетом, Сонні Хейс (Бред Пітт) потрапив у жахливу аварію в 1990-х роках, тому був змушений завершити кар'єру гонщика. Рубен Сервантес (Хав'єр Бардем) очолює команду "Формули-1", в якої не найкращі часи. Він пропонує пілоту повернутися до перегонів, а напарником Сонні стає Джошуа Пірс (Дамсон Ідріс).