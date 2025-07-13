Однак джерело повідомило Daily Mail, що Бред Пітт досі сподівається, що зможе "загладити свою провину" перед 17-річними близнюками Ноксом і Вів'єн. Про це повідомляє Show 24.

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Інсайдер розповів, що Бред Пітт висловив бажання возз'єднатися з близнюками напередодні їхнього дня народження. У суботу, 12 липня, Ноксу та Вів'єн виповнилося 17 років. Актор нібито зв'язався з дітьми та "молиться", щоб вони "дали йому ще один шанс".

Бред відчайдушно хоче зробити останню спробу зустрітися з ними та загладити свою провину, хоча й знає, що шанс, що вони погодяться провести з ним час, м'яко кажучи, невеликий,

– розповіло джерело.

Джерело додало, що актор був "повністю спустошений", коли дізнався, що Вів'єн відмовилася від його прізвища. Однак "промінчик надії" з'явився, оскільки її брат-близнюк Нокс цього не зробив.

Інший інсайдер повідомив виданню, що Бред Пітт "прийняв" те, що між ним та Анджеліною Джолі завжди будуть розбіжності, але актор все ще сподівається відновити стосунки зі своїми дітьми.

Бред – сімейна людина. Тепер, коли вони з Анджеліною посварилися, і це тривало роками, він змирився з тим, що саме так і буде з нею. Але коли справа доходить до їхніх дітей, він завжди хоче бути опорою в їхньому житті,

– заявив інсайдер.

Розлучення Анджеліни Джолі та Бреда Пітта