Украинские звезды прошли курс от ДАР (дивизиона артрозведки ОАБр НГУ) и овладели важными навыками первой медицинской помощи, передает Show 24.

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К инициативе присоединились актеры, ведущие, певцы, инфлюенсеры: Дарья Петрожицкая, Вадим Олейник, Дарья Легейда, Вероника Мишаева Яковлева, Ли Берлинская, Корнелия Готра.

Могу назвать мой вчерашний день – день настоящей украиночки. Я не впервые посещаю занятия по тактической медицине, ведь понимаю насколько важны эти знания. И не только знания, но и постоянная практика. Это надо уметь и делать, поэтому хочу вдохновить каждого приобщиться к освоению такмеда,

– прокомментировала Дарья Петрожицкая.

Интересно, что тактической медицины звезд учил военнослужащий с позывным "Артист". Это боевой медик ДАР Роман Кривдик, который ранее был актером театра и кино. У "Артиста" за спиной – десятилетний опыт службы и спасенные жизни более тысячи бойцов.

"После курса я сразу заказал два турникета – буду носить их в сумке на каждый день. Надеюсь, они никогда не понадобятся. Но лучше быть готовым. Особенно ценным для меня стало то, что обучение было максимально практичным. Спасибо Нацгвардии за этот опыт. Обязательно приду еще", – поделился впечатлениями Вадим Олейник.

После завершения занятия звездные участники получили подарок – шевроны "друзья дивизиона" с символикой ДАР.

Как украинские звезды прошли обучение / Фото пресс-службы ДАР

Напомним, украинская актриса Дарья Легейда ранее неоднократно говорила, что хотела бы присоединиться к ВСУ вслед за мужем. Она планировала стать боевым медиком, однако имеет серьезные проблемы с коленом. Актриса думает о других направлениях службы, в частности, хочет овладеть управлением дронами. Ее муж Дмитрий Сова поддерживает решение жены.