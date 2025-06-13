Українські зірки пройшли курс від ДАР (дивізіону артрозвідки ОАБр НГУ) та опанували важливі навички першої медичної допомоги, передає Show 24.

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До ініціативи долучилися актори, ведучі, співаки, інфлюенсери: Дар'я Петрожицька, Вадим Олійник, Дар'я Легейда, Вероніка Мішаєва Яковлева, Лі Берлінська, Корнелія Готра.

Можу назвати мій вчорашній день – день справжньої україночки. Я не вперше відвідую заняття з тактичної медицини, адже розумію наскільки важливі ці знання. І не лише знання, а й постійна практика. Це треба вміти та робити, тому хочу надихнути кожного долучитися до опанування такмеду,

– прокоментувала Дар'я Петрожицька.

Цікаво, що тактичної медицини зірок навчав військовослужбовець з позивним "Артист". Це бойовий медик ДАР Роман Кривдик, який раніше був актором театру та кіно. В "Артиста" за спиною – десятирічний досвід служби та врятовані життя понад тисячі бійців.

"Після курсу я одразу замовив два турнікети – буду носити їх у сумці на щодень. Сподіваюся, вони ніколи не знадобляться. Але краще бути готовим. Особливо цінним для мене стало те, що навчання було максимально практичним. Дякую Нацгвардії за цей досвід. Обов'язково прийду ще", – поділився враженнями Вадим Олійник.

Після завершення заняття зіркові учасники отримали подарунок – шеврони "друзі дивізіону" із символікою ДАР.

Як українські зірки пройшли навчання / Фото пресслужби ДАР

Нагадаємо, українська акторка Дар'я Легейда раніше неодноразово казала, що хотіла б долучитися до ЗСУ слідом за чоловіком. Вона планувала стати бойовою медикинею, проте має серйозні проблеми з коліном. Акторка думає про інші напрямки служби, зокрема, хоче опанувати керування дронами. Її чоловік Дмитро Сова підтримує рішення дружини.