До того как ее муж стал президентом, жизнь Елены была менее публичной, а сейчас она – одна из самых обсуждаемых персон. Сегодня 24 Канал расскажет интересные факты из жизни первой леди Украины.

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Елена Зеленская лучше чувствует себя "за кулисами"

В интервью для журнала Vogue Елена Зеленская признавалась, что не публичный человек. Однако сейчас она живет в новых реалиях, которые имеют определенные условия, поэтому пытается "соответствовать ожиданиям".

Не скажу, что публичность или общение с прессой для меня – стресс. Однако я лучше чувствую себя за кулисами. Мой муж всегда на авансцене, мне же комфортнее в тени. Я не душа компании, я не люблю рассказывать анекдоты. Это мне не свойственно. Но я нашла для себя аргументы в пользу публичности. Один из них – возможность привлечь внимание к важным социальным вопросам,

– делилась первая леди Украины.

Елена Зеленская / Фото Vogue

Как узнала о решении мужа пойти в президенты

В том же интервью Елена рассказала, что не очень обрадовалась, когда узнала, что муж хочет баллотироваться в президенты. Женщина осознавала, что их жизнь изменится. Зеленская узнала, что любимый выдвинул свою кандидатуру на пост главы государства из соцсетей. О своем решении мужчина сообщил 1 января.

Когда я спросила: "А почему ты мне не сказал?" – Владимир ответил: "Забыл". Мой муж умеет делать сюрпризы. Но, если серьезно, мы долго это обсуждали, и я сказала, что всегда буду его поддерживать,

– отметила Елена Зеленская.

Первая леди Украины не очень любит готовить

В интервью BBC в апреле 2019 года Елена Зеленская поделилась, что не очень любит готовить. Хотя, замечала, что неплохо готовит, а вдохновение к ней иногда таки приходит.

"Владимир любит, как и все мужчины, мясо, рыбу, салаты. Он не капризный, иногда мне кажется, он льстит, когда говорит, что я очень вкусно готовлю. Ему просто все нравится, он всеядный и ему легко угодить", – рассказывала она.

Владимир и Елена Зеленские / Фото из инстаграма президента Украины

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Что успокаивает Елену Зеленскую

"Для того, чтобы свою голову поубирать, я сначала убираю вокруг", – признавалась Елена Зеленская в подкасте "Простыми словами". Женщина добавила, что ее также успокаивает мытье посуды.

"И еще одна классная вещь, что в этот момент у тебя руки мокрые, и ты не можешь держать телефон. Это такие уникальные моменты в нашей жизни сейчас, когда наконец-то не можешь просто взять в руки телефон. Это действительно плохая привычка", – рассказывала Елена Зеленская.

Когда-то первая леди Украины занималась йогой. Навести порядок в голове ей также помогает спорт.

Что мечтает сделать после нашей победы

В том же подкасте Елена Зеленская рассказала, что любит "быть за рулем наедине с собой". Поэтому после нашей победы мечтает поехать куда-то, чтобы "не нужно было следить за временем".

"Я себе представляю какое-то красивое место под Киевом, возможно, на берегу Днепра, где-то остановиться и сидеть там, сколько я захочу. Но обязательно наедине, без никого. Это для меня будет маркером, что все. Не нужно больше думать о безопасности и вообще ни о чем", – подчеркнула первая леди Украины.

Елена Кравец – крестная мама Зеленской

Знали ли вы, что актриса Елена Кравец – крестная мама первой леди Украины? Она рассказала, как это произошло. Дело в том, что во время крещения дочери Зеленских, Александры, выяснилось, что Елена – некрещеная. Так, священник предложил провести обряд и с ней, а крестной матерью стала Кравец.

Елена Кравец рассказала, как крестила Зеленскую: смотрите видео онлайн

"В моих гаджетах социальных сетей вообще нет", – Елена Зеленская

В 2023 году в подкасте "Простыми словами" Елена Зеленская рассказала, что выключила всю связь в первые дни полномасштабного вторжения для безопасности: телефоны, ноутбуки.

"Но должна я вести свои социальные сети, их стало больше. То есть мы добавили телеграм, снова появились гаджеты. И тут я уже себя ограничила, я только пишу и не читаю. То есть я утверждаю или пишу посты, они выходят, а в моих гаджетах социальных сетей вообще нет. Когда мне нужно что-то узнать, то я прошу, чтобы мне сделали скриншоты или переслали какие-то материалы", – заметила первая леди Украины.