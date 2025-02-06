До того як її чоловік став президентом, життя Олени було менш публічним, а зараз вона – одна із найобговорюваніших персон. Сьогодні 24 Канал розповість цікаві факти з життя першої леді України.

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Олена Зеленська краще почувається "за лаштунками"

В інтерв'ю для журналу Vogue Олена Зеленська зізнавалася, що не публічна людина. Однак зараз вона живе у нових реаліях, які мають певні умови, тому намагається "відповідати очікуванням".

Не скажу, що публічність чи спілкування з пресою для мене – стрес. Проте я краще почуваюсь за лаштунками. Мій чоловік завжди на авансцені, мені ж комфортніше у тіні. Я не душа компанії, я не люблю розповідати анекдоти. Це мені не властиво. Але я знайшла для себе аргументи на користь публічності. Один з них – можливість привернути увагу до важливих соціальних питань,

– ділилась перша леді України.

Олена Зеленська / Фото Vogue

Як дізналася про рішення чоловіка піти у президенти

В тому ж інтерв'ю Олена розповіла, що не дуже зраділа, коли дізналася, що чоловік хоче балотуватися у президенти. Жінка усвідомлювала, що їхнє життя зміниться. Зеленська дізналася, що коханий висунув свою кандидатуру на пост голови держави із соцмереж. Про своє рішення чоловік повідомив 1 січня.

Коли я спитала: "А чому ти мені не сказав?" – Володимир відповів: "Забув". Мій чоловік вміє робити сюрпризи. Але, якщо серйозно, ми довго це обговорювали, і я сказала, що завжди його підтримуватиму,

– зазначила Олена Зеленська.

Перша леді України не дуже любить готувати

В інтерв'ю BBC у квітні 2019 року Олена Зеленська поділилась, що не дуже любить готувати. Хоча, зауважувала, що непогано готує, а натхнення до неї іноді таки приходить.

"Володимир любить, як і всі чоловіки, м'ясо, рибу, салати. Він не примхливий, іноді мені здається, він лестить, коли каже, що я дуже смачно готую. Йому просто все подобається, він всеїдний і йому легко вгодити", – розповідала вона.

Володимир та Олена Зеленські / Фото з інстаграму президента України

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Що заспокоює Олену Зеленську

"Для того, щоб свою голову поприбирати, я спочатку прибираю навкруги", – зізнавалася Олена Зеленська у подкасті "Простими словами". Жінка додала, що її також заспокоює миття посуди.

"І ще одна класна річ, що в цей момент у тебе руки мокрі, й ти не можеш тримати телефон. Це такі унікальні моменти в нашому житті зараз, коли нарешті не можеш просто взяти в руки телефон. Це дійсно погана звичка", – розповідала Олена Зеленська.

Колись перша леді України займалася йогою. Навести лад в голові їй також допомагає спорт.

Що мріє зробити після нашої перемоги

У тому ж подкасті Олена Зеленська розповіла, що любить "бути за кермом наодинці із собою". Тому після нашої перемоги мріє поїхати кудись, щоб "не потрібно було стежити за часом".

"Я собі уявляю якесь красиве місце під Києвом, можливо, на березі Дніпра, десь зупинитися й сидіти там, скільки я захочу. Але обов'язково наодинці, без нікого. Це для мене буде маркером, що все. Не потрібно більше думати про безпеку й узагалі ні про що", – підкреслила перша леді України.

Олена Кравець – хрещена мама Зеленської

Чи знали ви, що акторка Олена Кравець – хрещена мама першої леді України? Вона розповіла, як це сталося. Річ у тім, що під час хрещення доньки Зеленських, Олександри, з'ясувалося, що Олена – нехрещена. Так, священник запропонував провести обряд і з нею, а хрещеною матір'ю стала Кравець.

Олена Кравець розповіла, як хрестила Зеленську: дивіться відео онлайн

"В моїх гаджетах соціальних мереж узагалі немає", – Олена Зеленська

У 2023 році у подкасті "Простими словами" Олена Зеленська розповіла, що вимкнула весь зв'язок у перші дні повномасштабного вторгнення задля безпеки: телефони, ноутбуки.

"Але ж повинна я вести свої соціальні мережі, їх стало більше. Тобто ми додали телеграм, знову з'явилися гаджети. І тут я вже себе обмежила, я тільки пишу й не читаю. Тобто я затверджую або пишу пости, вони виходять, а в моїх гаджетах соціальних мереж узагалі немає. Коли мені потрібно щось дізнатися, то я прошу, щоб мені зробили скриншоти або переслали якісь матеріали", – зауважила перша леді України.