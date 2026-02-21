Дети Степана Гиги впервые раскрыли причину смерти легендарного певца
- Дети Степана Гиги раскрыли, что причиной смерти певца стал сахарный диабет и инфекция, с которыми его организм не смог справиться.
- Прощание со Степаном Гигой состоялось во Львове, а семья организует концерт памяти 28 марта в Киеве с участием около 50 артистов.
Степан Гига умер 12 декабря 2025 года. Его семья мало комментировала причину смерти и подробности о последних месяцах народного артиста.
Однако 20 февраля Квитослава и Степан Гига-младший дали первое интервью, где раскрыли подробности. Разговор с детьми Степана Гиги вышел на ютуб-канале ТСН Гламур.
Причиной смерти исполнителя стал сахарный диабет и инфекция, которую, к сожалению, организм Степана Гиги не смог преодолеть.
2 с половиной месяца мы боролись, мы пытались, но произошло то, что произошло. Говорить об этом тяжело, и вспоминать, и пережить эту боль. На самом деле не верится до сих пор, что все же не смогли мы побороть эту болезнь,
– призналась Квитослава Гига.
Дочь певца добавила, что они с младшим братом Степаном до последнего были рядом с папой. Семья была оптимистично настроена относительно выздоровления Степана Гиги. Они много общались, строили планы на будущее.
Мы были там возле него в больнице до последнего. Зашли к нему. Ну, так случилось. Попросили нас выйти и все,
– вспомнила Квитослава Гига.
Они со Степаном добавили, что поддержка друг друга помогла им пережить боль утраты.
Интервью с Квитославой и Степаном Гигой: смотрите видео онлайн
Что известно о похоронах Степана Гиги?
- Последние месяцы народный артист провел во Львове, поэтому прощание с ним состоялось в этом городе.
- Заупокойная служба прошла в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла, а похоронили Степана Гигу на Лычаковском кладбище.
- Семья певца организует большой концерт памяти. Он запланирован на 28 марта во Дворце спорта в Киеве. На событии выступят около 50 артистов. Среди них – Артем Пивоваров, Злата Огневич, Вася Байдак и многие другие.
- Квитослава и Степан Гига-младший отметили, что будут продолжать дело отца.