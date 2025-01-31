Саунд-продюсер и диджей Ольга Королева, которую также знают как DJ KOROLOVA, подтвердила, что россияне приглашают ее на выступления. Она сразу отказывает, пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-программу Okay Eva.

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Команда диджейки пристально проверяет заказчиков. Ведь россияне не боятся поступать подло и маскироваться.

Мои очень это проверяют, потому что они еще маскируются. Мы сразу с ними общаемся на украинском языке. Мои созваниваются, и это сразу понятно. Даже были подставные. Моя команда как-то выуживает, что это они,

– призналась DJ KOROLOVA.

Диджейка добавила, что на своих концертах за рубежом она часто встречала россиян, которые выехали из страны-агрессора и выступают против полномасштабной войны. К таким людям Ольга относится нормально.

"Всегда подходят и говорят: "мы просим прощения, что так произошло, мы выехали, не поддерживаем, мы ходили на митинги", – поделилась продюсер.

Кто такая DJ KOROLOVA

Ольга Королева – известная диджейка, которая стала популярной не только в Украине, но и в Европе и Америке. Она родилась в Чернигове и сначала создавала электронную танцевальную музыку под именем DJ Da Queen. Но в 2017 году изменила вектор и теперь продюсирует мелодичное техно и прогрессивный хаус. Вы могли слышать ее трек Vorozhyla совместно с Rokston, Go_A, Monokate.

Korolova, Rokston, Go_A – Vorozhyla (feat. Monokate): слушайте онлайн

Из-за полномасштабного вторжения DJ KOROLOVA уехала из Украины в Польшу. Она много выступает за рубежом – в 2023 году диджейка дала более 100 выступлений в 50 странах. Ольга играла на таких фестивалях как Tomorrowland, EDC Las Vegas, Untold, NEON Countdown, So Track Boa и выступала на площадках Space Miami, Green Valley Brazil и Hi Ibiza.