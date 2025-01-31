Саунд-продюсерка та діджейка Ольга Корольова, яку також знають як DJ KOROLOVA, підтвердила, що росіяни запрошують її на виступи. Вона одразу відмовляє, пише 24 Канал з посиланням на ютуб-програму Okay Eva.

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Команда діджейки пильно перевіряє замовників. Адже росіяни не бояться вчиняти підло та маскуватися.

Мої дуже це перевіряють, тому що вони ще маскуються. Ми одразу з ними спілкуємося українською мовою. Мої зідзвонюються, і це одразу зрозуміло. Навіть були підставні. Моя команда якось вивуджує, що це вони,

– зізналась DJ KOROLOVA.

Діджейка додала, що на своїх концертах за кордоном вона часто зустрічала росіян, які виїхали з країни-агресорки та виступають проти повномасштабної війни. До таких людей Ольга ставиться нормально.

"Завжди підходять та кажуть: "ми просимо вибачення, що так сталося, ми виїхали, не підтримуємо, ми ходили на мітинги", – поділилась продюсерка.

Хто така DJ KOROLOVA

Ольга Корольова – відома діджейка, яка стала популярною не тільки в Україні, але й у Європі та Америці. Вона народилась у Чернігові й спершу створювала електронну танцювальну музику під іменем DJ Da Queen. Але у 2017 році змінила вектор і тепер продюсує мелодійне техно та прогресивний хаус. Ви могли чути її трек Vorozhyla спільно з Rokston, Go_A, Monokate.

Korolova, Rokston, Go_A – Vorozhyla (feat. Monokate): слухайте онлайн

Через повномасштабне вторгнення DJ KOROLOVA виїхала з України до Польщі. Вона багато виступає за кордоном – у 2023 році діджейка дала понад 100 виступів у 50 країнах. Ольга грала на таких фестивалях як Tomorrowland, EDC Las Vegas, Untold, NEON Countdown, So Track Boa і виступала на майданчиках Space Miami, Green Valley Brazil та Hi Ibiza.