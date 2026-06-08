Мирослава Гонгадзе впервые показала дочь в свадебном платье: фото из США

Дочь покойного журналиста Георгия Гонгадзе и общественного деятеля Мирославы Гонгадзе Соломия вышла замуж.

Мама девушки впервые показала её фото в свадебном платье. Фотографии она распространила в инстаграм-сторис.

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Соломия Гонгадзе обручилась с Дугом Клейном в Вашингтоне. Невеста на празднование надела пышное платье-принцессу с широкой юбкой, шлейфом и корсетным топом без бретелек. Образ она дополнила длинной фатой, которая покрывает голову и плечи.

Возлюбленный Соломии надел классический костюм в светло-коричневом цвете с белой рубашкой и темно-синим галстуком.

Любовь витает в воздухе,

– подписала совместное фото молодоженов Мирослава Гонгадзе.

Фото со свадьбы Соломии Гонгадзе / Скриншоты из инстаграм-сторис

Напомним, что пара обручилась в июле прошлого года.

Кто еще из звезд недавно женился?

6 июня свадьбу отметил сын принцессы Анны и Марка Филлипса Питер Филлипс. Он обручился с Гарриет Сперлинг на закрытой церемонии в церкви Всех Святых в Кэмбли.

Также брак оформила певица Дуа Липа и актер Каллум Тернер.

К тому же свои отношения официально узаконили бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и предпринимательница Светлана Павелецкая.