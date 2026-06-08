Мирослава Гонгадзе впервые показала дочь в свадебном платье: фото из США
Дочь покойного журналиста Георгия Гонгадзе и общественного деятеля Мирославы Гонгадзе Соломия вышла замуж.
Мама девушки впервые показала её фото в свадебном платье. Фотографии она распространила в инстаграм-сторис.
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Соломия Гонгадзе обручилась с Дугом Клейном в Вашингтоне. Невеста на празднование надела пышное платье-принцессу с широкой юбкой, шлейфом и корсетным топом без бретелек. Образ она дополнила длинной фатой, которая покрывает голову и плечи.
Возлюбленный Соломии надел классический костюм в светло-коричневом цвете с белой рубашкой и темно-синим галстуком.
Любовь витает в воздухе,
– подписала совместное фото молодоженов Мирослава Гонгадзе.
Фото со свадьбы Соломии Гонгадзе / Скриншоты из инстаграм-сторис
Напомним, что пара обручилась в июле прошлого года.
Кто еще из звезд недавно женился?
6 июня свадьбу отметил сын принцессы Анны и Марка Филлипса Питер Филлипс. Он обручился с Гарриет Сперлинг на закрытой церемонии в церкви Всех Святых в Кэмбли.
Также брак оформила певица Дуа Липа и актер Каллум Тернер.
К тому же свои отношения официально узаконили бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и предпринимательница Светлана Павелецкая.