Мама дівчини вперше показала її фото у весільній сукні. Світлини вона поширила в інстаграм-сторіс.

До теми Донька Гонгадзе вийшла заміж у США: перші кадри з весілля

Соломія Гонгадзе побралася з Дугом Клейном у Вашингтоні. Наречена на святкування одягнула пишну сукню-принцесу з широкою спідницею, шлейфом та корсетним топом без бретелей. Образ вона доповнила довгою фатою, яка покриває голову і плечі.

Коханий Соломії одягнув класичний костюм у світло-коричневому кольорі з білою сорочкою і темно-синьою краваткою.

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Кохання витає в повітрі,

– підписала спільне фото молодят Мирослава Гонгадзе.

Фото з весілля Соломії Гонгадзе / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що пара заручилася в липні минулого року.

Хто ще з зірок нещодавно одружився?

6 червня весілля відзначив син принцеси Анни та Марка Філліпса Пітер Філліпс. Він побрався з Гаррієт Сперлінг на закритій церемонії в церкві Всіх Святих в Кемблі.

Також шлюб оформила співачка Дуа Ліпа та актор Каллум Тернер.

До того ж свої стосунки офіційно узаконили колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та підприємиця Світлана Павелецька.