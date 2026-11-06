Звезда фильма "Рэй" Джейми Фокс стал отцом: ребенка родила его младшая на 27 лет возлюбленная

Его 31-летняя возлюбленная Алис Гакстепп родила их первого общего ребенка. Об этом сообщило издание People.

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Для 58-летнего актера это уже третий ребенок. От предыдущих отношений у него есть две дочери: 32-летняя Корин, матерью которой является Конни Клайн, и 17-летняя Анелиз, родившаяся в отношениях Фокса с Кристин Греннис. В то же время о личной жизни Алис Гакстепп до знакомства с актером публично почти ничего не известно.

О беременности Алис стало известно в мае этого года. Тогда источники сообщили, что она уже несколько месяцев ждет первенца. Впоследствии Гакстепп заметили во время прогулки по Лос-Анджелесу с заметно округлившимся животиком.

Известно, что Алис работает фитнес-тренером. Ее роман с Джейми Фоксом длится с мая 2022 года. В течение первых трех лет пара не афишировала свои отношения. Однако в январе 2025 года издание Page Six сообщило об их расставании. Впрочем, уже через несколько месяцев влюбленных снова заметили вместе. В августе 2025 года Фокс и Гакстепп попали в объективы папарацци во время прогулки по Лос-Анджелесу. Так стало известно, что пара возобновила отношения.

Тем временем украинская модель и блогер Катерина Лозовицкая, которая участвовала в шоу "Холостяк", готовится впервые стать мамой.