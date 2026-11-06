Зірка фільму "Рей" Джеймі Фокс став батьком: дитину народила його молодша на 27 років кохана

Його 31-річна кохана Аліс Гакстепп народила їхню першу спільну дитину. Про це повідомило видання People.

Adv

популярні відео

Для 58-річного актора це вже третя дитина. Від попередніх стосунків він має двох доньок: 32-річну Корін, матір'ю якої є Конні Клайн, та 17-річну Анеліз, яка народилася у стосунках Фокса з Крістін Гренніс. Натомість про особисте життя Аліс Гакстепп до знайомства з актором публічно майже нічого не відомо.

Про вагітність Аліс стало відомо у травні цього року. Тоді джерела повідомили, що вона вже кілька місяців чекає на первістка. Згодом Гакстепп помітили під час прогулянки Лос-Анджелесом із помітно округлим животиком.

Відомо, що Аліс працює фітнес-тренеркою. Її роман із Джеймі Фоксом триває з травня 2022 року. Протягом перших трьох років пара не афішувала свої стосунки. Однак у січні 2025 року видання Page Six повідомило про їхнє розставання. Втім, уже за кілька місяців закоханих знову побачили разом. У серпні 2025 року Фокс і Гакстепп потрапили в об'єктиви папараці під час прогулянки Лос-Анджелесом. Так стало відомо, що пара відновила стосунки.

Тим часом українська модель та блогерка Катерина Лозовицька, яка брала участь у шоу "Холостяк", готується вперше стати мамою.