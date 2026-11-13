Готовится впервые стать мамой: Лозовицкая назвала, на каком месяце беременности она находится

На этот раз блогерша ответила на вопросы подписчиков и рассказала, на каком сроке она находится и когда ожидает рождение малыша. Екатерина предложила аудитории задавать ей вопросы в инстаграм-сторис. Среди прочего подписчики поинтересовались сроком беременности блогерши и датой родов.

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У меня почти 25 недель. ПДР – конец февраля– сообщила Лозовицкая.

Итак, сейчас блогерша находится примерно на шестом месяце беременности.

Екатерина Лозовицкая рассказала, на каком месяце беременности она находится и когда родит / Скриншот из инстаграм-сторис

Ранее она также рассказывала о планах относительно родов. Екатерина с любимым решили, что роды будут партнерскими. Сначала пара планировала рожать в Киеве, однако впоследствии изменила решение. Сейчас блогерша вместе с мужем переехала в Ивано-Франковск. Там они хотят провести последние месяцы беременности и первое время после рождения ребенка. В то же время пара не исключает, что позже вернется в Киев, если ситуация позволит.

К слову, во второй раз готовится стать мамой и жена шоумена Владимира Остапчука Екатерина. Недавно она также рассказала, когда ждет рождения ребенка.