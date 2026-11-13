Готується вперше стати мамою: Лозовицька розсекретила, на якому місяці вагітності перебуває

Цього разу блогерка відповіла на запитання підписників і розповіла, на якому терміні перебуває та коли очікує на народження малюка. Катерина запропонувала аудиторії поставити їй запитання в інстаграм-сторіс. Серед іншого, підписники поцікавилися терміном вагітності блогерки та датою пологів.

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У мене майже 25 тижнів. ПДР на кінець лютого стоїть– повідомила Лозовицька.

Отже, зараз блогерка перебуває приблизно на шостому місяці вагітності.

Катерина Лозовицька назвала, на якому місяці вагітності перебуває та коли народить / Скриншот з інстаграм-сторіс

Раніше вона також розповідала про плани щодо пологів. Катерина з коханим вирішили, що вони будуть партнерськими. Спочатку пара планувала народжувати в Києві, однак згодом змінила рішення. Зараз блогерка разом із чоловіком переїхала до Івано-Франківська. Там вони хочуть провести останні місяці вагітності та перший період після народження дитини. Водночас пара не виключає, що пізніше повернеться до Києва, якщо ситуація дозволятиме.

До слова, вдруге мамою готується стати й дружина шоумена Володимира Остапчука Катерина. Нещодавно вона також розповіла, коли очікує на народження дитини.