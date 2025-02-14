Жена Усика замиловала новыми фото с боксером и поздравила с Днем влюбленных

Жена Александра Усика Екатерина поздравила подписчиков с Днем святого Валентина. По случаю праздника она также поделилась романтическими фотографиями с украинским боксером.

Серию фото с Александром Екатерина опубликовала на своей странице в инстаграме, передает 24 Канал. Судя по геолокации, которую поставила женщина, пара устроила фотосессию в солнечной Испании.

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Для фотосессии Екатерина Усик выбрала элегантное черное платье, а Александр – черные брюки и белый вязаный свитер. Супруги позировали босиком на фоне пальм, они обнимались и целовались.

Пусть каждый найдет своего человека, который зажжет ваше сердце. С Днем влюбленных,

– подписала фото жена боксера.

Комментарии к посту Екатерина закрыла, но некоторые люди успели написать приятные слова супругам. Кстати, фотограф, которая и делала эти снимки паре, опубликовала больше кадров в своем инстаграме.

Фотосессия Екатерины и Александр Усиков: фотограф Emilia Kulieva

Коротко об отношениях Александра Усика и Екатерины