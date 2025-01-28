По этому случаю Екатерина публично поздравила девочку и показала ее милые фото. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу жены Александра Усика.
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Так, Екатерина подчеркнула, что любит Марию и пожелала ей безграничного счастья.
Сегодня у нашей малышки первый год. Любим. Будь самая счастливая,
– написала жена украинского боксера.
Кроме того, она распространила редкие фото дочери, где Мария лежит, играет и проводит время с папой.
Екатерина Усик поздравила дочь / Скриншоты из инстаграма
Что известно о детях Екатерины и Александра Усиков
- В знаменитой спортивной семье подрастает две дочери и два сына.
- Самая старшая в семье – Елизавета, которая родилась в 2010 году. За ней следуют двое сыновей: 12-летний Кирилл и 10-летний Михаил.
- Самая младшая в семействе – дочь Мария. Она родилась в одном из киевских роддомов с весом почти 5 килограммов и ростом – 58 сантиметров.