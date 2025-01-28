По этому случаю Екатерина публично поздравила девочку и показала ее милые фото. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу жены Александра Усика.

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Так, Екатерина подчеркнула, что любит Марию и пожелала ей безграничного счастья.

Сегодня у нашей малышки первый год. Любим. Будь самая счастливая,

– написала жена украинского боксера.

Кроме того, она распространила редкие фото дочери, где Мария лежит, играет и проводит время с папой.

Екатерина Усик поздравила дочь / Скриншоты из инстаграма

Что известно о детях Екатерины и Александра Усиков