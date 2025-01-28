З цієї нагоди Катерина публічно привітала дівчинку та показала її милі фото. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку дружини Олександра Усика.
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Так, Катерина підкреслила, що кохає Марію та побажала їй безмежного щастя.
Сьогодні у нашої малої перший рік. Кохаємо. Будь найщасливіша,
– написала дружина українського боксера.
Крім того, вона поширила рідкісні фото донечки, де Марія лежить, грається та проводить час з татом.
Катерина Усик привітала доньку / Скриншоти з інстаграму
Що відомо про дітей Катерини та Олександра Усиків
- У знаменитій спортивній родині підростає дві доньки та два сини.
- Найстарша в родині – Єлизавета, яка народилася у 2010 році. За нею йдуть двоє синів: 12-річний Кирило та 10-річний Михайло.
- Наймолодша в сімействі – донька Марія. Вона народилася в одному з київських пологових будинків із вагою майже 5 кілограмів та зростом – 58 сантиметрів.