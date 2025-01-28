З цієї нагоди Катерина публічно привітала дівчинку та показала її милі фото. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку дружини Олександра Усика.

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Так, Катерина підкреслила, що кохає Марію та побажала їй безмежного щастя.

Сьогодні у нашої малої перший рік. Кохаємо. Будь найщасливіша,

– написала дружина українського боксера.

Крім того, вона поширила рідкісні фото донечки, де Марія лежить, грається та проводить час з татом.

Катерина Усик привітала доньку / Скриншоти з інстаграму

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