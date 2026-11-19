Елена Тополя, которая в начале ноября рассказала, кто слил скандальное видео, в интервью изданию BLIK.ua откровенно поделилась подробностями своей личной жизни. После развода с фронтменом группы "Антитіла" артистка полностью погрузилась в воспитание троих детей и работу, поэтому о новых романах пока даже не думает.

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По словам певицы, плотный гастрольный график отнимает львиную долю ее физических и эмоциональных ресурсов. Певица признается, что работа на сцене доставляет ей большое удовольствие, однако требует максимальной отдачи.

У меня сейчас нет ни интереса, ни времени, ни сил на это. Я счастлива, что у меня много концертов. Счастлива, что у меня много поклонников. Счастлива, что на этих концертах мы даем детям возможность радоваться. Поверь, это действительно очень большая работа. Она требует огромных усилий, много твоих ресурсов и здоровья– рассказала артистка.

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Даже после возвращения с выступлений звезда не имеет возможности полноценно перевести дух, ведь дома ее сразу ждут семейные обязанности и забота о детях.

И я, приезжая домой после всего этого, измотана. Я понимаю, что, можно сказать, я с одной работы на другую приезжаю. Там отдохнуть не всегда получается– добавила певица.

Сердце Елены Тополи сейчас свободно / Фото из инстаграма alyoshasinger

Несмотря на абсолютную сосредоточенность на материнстве и карьере, поклонники не оставляют звезду без комплиментов и знаков внимания. Как выяснилось, поклонники уже не первый месяц пытаются завоевать сердце артистки, но она держит дистанцию.

Я не хочу никуда уходить – ни своими мыслями, ни силами, ни временем. Никто не заслужил того, чтобы я на это пошла. Кроме моих детей – никто. Есть много мужчин, которые просто штурмуют меня уже месяцами– призналась певица.

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Хотя повышенный интерес со стороны противоположного пола льстит самолюбию певицы, она честно признает, что сейчас не имеет внутренних ресурсов для построения отношений.

Мне очень приятно, но я не готова сейчас вкладывать в это свое время и свое внимание. Честно говоря, мне сейчас это не нужно– подытожила Тополя.

Недавно Елена Тополя пришла к выводу, что хочет вернуться к своему прежнему сценическому имени.