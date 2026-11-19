Олена Тополя, яка на початку листопада розповіла, хто злив скандальне відео, в інтерв'ю виданню BLIK.ua відверто поділилася подробицями свого особистого життя. Після розлучення з фронтменом гурту "Антитіла" артистка повністю занурилася у виховання трьох дітей та роботу, тож про нові романи наразі навіть не думає.

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За словами виконавиці, щільний гастрольний графік забирає левову частку її фізичних та емоційних ресурсів. Співачка зізнається, що робота на сцені приносить їй велике задоволення, проте вимагає максимальної віддачі.

У мене ні інтересу немає зараз, ні часу, ні сил на це. Я щаслива, що в мене є багато концертів. Щаслива, що в мене є багато прихильників. Щаслива, що на цих концертах ми даємо дітям можливість радіти. Повір, це дійсно дуже велика робота. Вона великих зусиль вартує, багато ресурсів твоїх і здоров'я– розповіла артистка.

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Навіть після повернення з виступів зірка не має змоги повноцінно перевести подих, адже вдома на неї одразу чекають сімейні обов'язки та турбота про дітей.

І я, приїжджаючи додому після цього всього, виснажена. Я розумію, що, можна сказати, я з однієї роботи на іншу приїжджаю. Там відпочити не завжди виходить– додала співачка.

Серце Олени Тополі зараз вільне / Фото з інстаграму alyoshasinger

Попри абсолютну зосередженість на материнстві та кар'єрі, шанувальники не залишають зірку без компліментів і знаків уваги. Як з'ясувалося, прихильники вже не перший місяць намагаються завоювати серце артистки, але вона тримає дистанцію.

Я не хочу нікуди взагалі своїми ні думками, ні силами, ні часом своїм. Ніхто його не заслужив, щоб я на це пішла. Окрім моїх дітей – ніхто. Є багато чоловіків, які просто штурмують вже місяцями– зізналася виконавиця.

Хоча підвищений інтерес з боку протилежної статі тішить самолюбство співачки, вона чесно визнає, що зараз не має внутрішнього ресурсу будувати стосунки.

Мені дуже приємно, але я не готова зараз в це вкладатися своїм часом і своєю увагою. Чесно, мені зараз це не потрібно– підсумувала Тополя.

Нещодавно Олена Тополя прийшла до висновку, що хоче повернутися до свого старого сценічного імені.