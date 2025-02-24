Михаил Галустян и другие известные россияне-путинисты попали под санкции ЕС

Сегодня, 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения, Совет Европейского Союза одобрил 16 пакет санкций против России. Под санкции, в частности, попали и некоторые известные россияне, которые поддерживают войну против Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт EUR-Lex. Ограничительные меры, в частности, ввели против известного российского комика Михаила Галустяна.

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Шоумен поддерживает полномасштабное вторжение России против Украины, путинский режим и является фигурантом базы "Миротворец". На сайте говорится о том, что Галустян посещал оккупированный россиянами Крым, где также осуществлял незаконную коммерческую деятельность. Кроме того, он участвовал в пропагандистских мероприятиях.

С мая 2016 года Михаил Галустян входит в главный штаб военно-патриотического движения "Юнармия". Во время президентских выборов в 2018 году был в составе движения Putin Team, которое поддерживало Владимира Путина.

Сообщается, что комик использует свою популярность, чтобы распространять месседжи и нарративы кремлевской пропаганды. Он является членом руководства "Юнармии", которая руководит региональными ячейками, расположенных на временно оккупированных территориях Украины, а также организует сборы средств и мероприятия в поддержку оккупантов.

Более того, Михаил Галустян отвечает за деятельность организации, способствующей милитаризации российской молодежи. Так, он поддерживает действия, которые угрожают территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины.

Кто еще из известных россиян попал под санкции Евросоюза:

шахматист Сергей Карякин;

блогер Кристина Потупчик;

телеведущая Юлия Барановская;

гимнаст Никита Нагорный;

Полный список россиян, попавших под санкции Евросоюза, можете найти на сайте EUR-Lex.