Участники, новые правила, первые скандалы: все, что нужно знать о Евровидении-2025

Долгожданный песенный конкурс Евровидение-2025 стартует совсем скоро – 13 мая состоится первый полуфинал. Участники упорно готовятся к выступлению, а еврофаны уже поддерживают любимых исполнителей.

Show 24 расскажет все, что стоит знать о Евровидении-2025, когда и где смотреть конкурс, кто участвует и представляет Украину. Это и многое другое читайте дальше.

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Где состоится Евровидение-2025

69-й песенный конкурс состоится в Швейцарии, а именно, городе Базель. Европейский вещательный союз и швейцарский вещатель SRG SSR решили, что концерты пройдут на спортивной арене St. Jakobshalle (Санкт-Якобсгалле). Ведущими станут Гейзел Брюггер и Сандра Штудер, а в финале также появится Мишель Гунцикер.

Девизом Евровидения остается лозунг "United by Music" (Объединенные музыкой), который в 2023 году утвердили как постоянный девиз конкурса.

Дизайн сцены Евровидения-2025 разрабатывает художник-постановщик из Германии Флориан Видер. Он вдохновлялся швейцарскими горами и многообразием страны.



Сцена Евровидения / Фото с сайта Евровидения

Когда состоится песенный конкурс

Евровидение-2025 традиционно будет проходить в три этапа.

13 мая – первый полуфинал. Он будет посвящен Швейцарии, где прошел самый первый конкурс Евровидения.

– первый полуфинал. Он будет посвящен Швейцарии, где прошел самый первый конкурс Евровидения. 15 мая – второй полуфинал, где будут вспоминать о еврофанах.

– второй полуфинал, где будут вспоминать о еврофанах. 17 мая – грандиозный финал под названием "Поприветствуем нового победителя".

В живых шоу будут выступать бывшие представители Швейцарии: Paola, Peter, Sue & Marc, Luca Hänni и Gjon's Tears. Организаторы обещают на концертах сюрпризы, швейцарскую самобытность и многообразие и интригуют, появится ли на Евровидении Селин Дион.

Gjon's Tears вернется на Евровидение: видео

Страны-участницы Евровидения-2025

В этом году за победу в песенном конкурсе будут соревноваться 37 стран-участниц. Впервые после двух лет отсутствия на Евровидение вернется Черногория. Зато Молдова заявила, что не будет участвовать в конкурсе 2025 года из-за экономических проблем.

Все песни участников Евровидения: слушайте онлайн

Уже состоялась жеребьевка, которая определила порядок выступлений стран-участников в полуфиналах. Украина будет выступать под номером 5 в первом полуфинале, 13 мая.

В полуфиналах также выступят представители стран Большой пятерки и страны-победителя. В первом полуфинале, в частности, будет выступать Испания, Италия и Швейцария. А во втором – Великобритания, Германия и Франция.



Порядок выступления / Фото с сайта Евровидения

Кто представит Украину

На Национальном отборе, который состоялся 8 февраля 2025, украинцы и члены жюри выбрали победителем группу Ziferblat. Они представят Украину с песней Bird of Pray.

Ziferblat – молодой украинский коллектив, который соединил меломанский бэкграунд каждого из участников и профессиональное звучание, дополненное лирикой. Он состоит из трех музыкантов: Даниила Лещинского, Валентина Лещинского, Федора Ходакова.

Песня Bird of Pray – это рефлексия на реалии, с которыми сталкиваются украинцы ежедневно. Образом в песне является птичка, которая символизирует свободу и возрождение. После победы на Нацотборе музыканты представили улучшенную версию трека, где добавили динамичности, пауз и интересного звучания.

Ziferblat – Bird of Pray: смотрите видео онлайн

Ставки букмекеров

По состоянию на 30 апреля букмекеры пророчат победу Швеции. А именно группе KAJ с песней Bara bada bastu, у которой 39% шансов на триумф. В тройку фаворитов также вошли Австрия (JJ) и Франция (Louane).

Украина сейчас находится на 13 строчке рейтинга с 1% шанса на победу.



Прогнозы букмекеров / Скриншот с сайта

Билеты на Евровидение-2025

С января 2025 продают билеты на конкурс для тех, кто хочет вживую видеть выступления участников. Цена зависит от типа шоу (репетиция или живое шоу, полуфинал или финал) и места в зале.

Они варьируются от 10 швейцарских франков (это около 460 гривен) до 350 франков (16 тысяч гривен). Билеты лучше всего покупать на официальных платформах.

Новые правила на Евровидении

Европейский вещательный союз в 2025 году прибегнул и к обновлениям и сообщил о новых правилах. Зрителям можно приносить в зал любые флаги, что не нарушают законодательство Швейцарии.

Однако в отношении участников и делегаций стран эти правила более строгие. Представители могут использовать только флаги своих государств, что вызвало возмущение у многих еврофанов. На параде флагов участники могут нести только те флаги, которые им предоставит вещатель.

Строго запрещена любая расистская, дискриминационная, оскорбительная символика. За нарушение новых правил предусмотрены санкции – конфискация флагов и "дополнительные последствия". Ранее участники могли использовать флаги в поддержку сообщества ЛГБТК+, а также сине-желтые флаги в поддержку Украины.

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