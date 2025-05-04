Группа Ziferblat прибыла в Базель и показала костюмы для Евровидения, которые создал Иван Фролов
- Группа Ziferblat прибыла в Базель на Евровидение-2025, их встретила украинская делегация с флагами и шариками.
- Костюмы группы создавал украинский модельер Иван Фролов, завершенные образы музыкантов покажут только на сцене.
Группа Ziferblat уже прибыла в Базель, где в этом году пройдет Евровидение-2025. Участники коллектива, Даниил и Валентин Лещинские и Федор Ходаков, уже показали костюмы, которые для них создавал украинский модельер Иван Фролов.
В Базеле группу Ziferblat встретила украинская делегация с флагами и сине-желтыми шариками. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Евровидения Украина.
Кстати В образах от Эльвиры Гасановой: группа Ziferblat украсила обложку Elle
Костюмы для Евровидения-2025 группы Ziferblat создавал украинский модельер Иван Фролов – основатель бренда FROLOV, который сотрудничает с известными украинскими и мировыми звездами.
Образы музыкантов получились яркими. Солист группы, Даниил Лещинский, показался в розовом костюме с блестящей вышивкой, поясом и большим сердцем. Валентин Лещинский появился в образе синего цвета, на штанах также есть блестящая вышивка, а Федор Ходаков – в штанах и рубашке голубого цвета.
Иван Фролов поделился в сториз, что завершенные образы группы Ziferblat покажут только на сцене.
Группа Ziferblat провела первую репетицию в Базеле
Кстати, в Базеле группа Ziferblat уже провела первую репетицию, которую запрещено снимать. Однако некоторые подробности выступления все-таки известны. Сообщается, что на сцене не будет цветочного поля, как на Национальном отборе, на экране будут розовые и зеленые графические элементы, а среди спецэффектов – дым и фейерверки.
Коротко о Евровидении-2025
Первый полуфинал Евровидения-2025, в котором выступит Украина, состоится 13 мая. Группа Ziferblat выйдет на сцену под номером 5, конкурсная песня коллектива называется Bird of Pray.
Второй полуфинал запланирован на 15 мая, а гранд-финал – на 17 мая.
Спикером от Украины на Евровидении-2025 будет Jerry Heil. Артистка будет объявлять баллы от Национального жюри в прямом эфире в гранд-финале.