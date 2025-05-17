Один из претендентов на победу: представитель Австрии восхитил монохромным выступлением на Евровидении
- На Евровидении-2025 представитель Австрии, певец Йоханнес Пич (JJ), занимает второе место в букмекерском рейтинге с 20% шансами на победу.
- Он уже выступил в гранд-финале песенного конкурса, чем впечатлил еврофанов.
Евровидение-2025 в самом разгаре. На сцене песенного конкурса уже выступила часть стран-участниц. В частности, певец из Австрии JJ.
Что интересно, по ставкам букмекеров, исполнитель имеет большие шансы на победу в нынешнем Евровидении. Каким было его выступление в финале – узнавайте в материале Show 24.
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Сейчас Йоханнес Пич, таково настоящее имя JJ, на втором месте в букмекерском рейтинге. Певец после своего выступления имеет 20% шансов на победу, а опережают его представители Швеции – группа KAJ с танцевальным треком Bara bada bastu.
Для справки! Йоханнес Пич рассказывал, что на написание песни Wasted Love его вдохновила российская оперная певица Анна Нетребко.
Заметим, также на Евровидении-2025 уже выступили представители Украины. Наша редакция писала о том, каким было выступление Ziferblat в финале конкурса.