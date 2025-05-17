Что интересно, по ставкам букмекеров, исполнитель имеет большие шансы на победу в нынешнем Евровидении. Каким было его выступление в финале – узнавайте в материале Show 24.

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На сцену песенного конкурса артист вышел в черном кожаном аутфите с серебристыми вставками. JJ исполнял свою лирическую композицию Wasted Love о неразделенной любви. Постановка создавала впечатление, будто парень дрейфует бескрайним морем и даже попадает в шторм, отчаянно пытаясь удержаться на корабле. Интересным визуальным решением было черно-белое освещение во время выступления представителя Австрии.

Сейчас Йоханнес Пич, таково настоящее имя JJ, на втором месте в букмекерском рейтинге. Певец после своего выступления имеет 20% шансов на победу, а опережают его представители Швеции – группа KAJ с танцевальным треком Bara bada bastu.

Для справки! Йоханнес Пич рассказывал, что на написание песни Wasted Love его вдохновила российская оперная певица Анна Нетребко.

Заметим, также на Евровидении-2025 уже выступили представители Украины. Наша редакция писала о том, каким было выступление Ziferblat в финале конкурса.