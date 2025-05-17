Что интересно, по ставкам букмекеров, исполнитель имеет большие шансы на победу в нынешнем Евровидении. Каким было его выступление в финале – узнавайте в материале Show 24.
К теме Какая страна победит в этом году: текстовая трансляция гранд-финала Евровидения-2025
Сейчас Йоханнес Пич, таково настоящее имя JJ, на втором месте в букмекерском рейтинге. Певец после своего выступления имеет 20% шансов на победу, а опережают его представители Швеции – группа KAJ с танцевальным треком Bara bada bastu.
Для справки! Йоханнес Пич рассказывал, что на написание песни Wasted Love его вдохновила российская оперная певица Анна Нетребко.
Заметим, также на Евровидении-2025 уже выступили представители Украины. Наша редакция писала о том, каким было выступление Ziferblat в финале конкурса.