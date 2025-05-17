Що цікаво, за ставками букмекерів, виконавець має великі шанси на перемогу в цьогорічному Євробаченні. Яким був його виступив у фіналі – дізнавайтесь в матеріалі Show 24.

До теми Яка країна переможе цьогоріч: текстова трансляція гранд-фіналу Євробачення-2025

На сцену пісенного конкурсу артист вийшов у чорному шкіряному аутфіті зі сріблястими вставками. JJ виконував свою ліричну композицію Wasted Love про нерозділене кохання. Постановка створювала враження, ніби хлопець дрейфує безкраїм морем і навіть потрапляє у шторм, відчайдушно намагаючись утриматися на кораблі. Цікавим візуальним рішенням було чорно-біле освітлення під час виступу представника Австрії.

Наразі Йоганнес Піч, таким є справжнє ім'я JJ, на другому місці в букмекерському рейтингу. Співак після свого виступу має 20% шансів на перемогу, а випереджають його представники Швеції – гурт KAJ із танцювальним треком Bara bada bastu.

Для довідки! Йоганнес Піч розповідав, що на написання пісні Wasted Love його надихнула російська оперна співачка Анна Нетребко.

Зауважимо, також на Євробаченні-2025 вже виступили представники України. Наша редакція писала про те, яким був виступ Ziferblat у фіналі конкурсу.