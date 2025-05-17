Що цікаво, за ставками букмекерів, виконавець має великі шанси на перемогу в цьогорічному Євробаченні. Яким був його виступив у фіналі – дізнавайтесь в матеріалі Show 24.
До теми Яка країна переможе цьогоріч: текстова трансляція гранд-фіналу Євробачення-2025
Наразі Йоганнес Піч, таким є справжнє ім'я JJ, на другому місці в букмекерському рейтингу. Співак після свого виступу має 20% шансів на перемогу, а випереджають його представники Швеції – гурт KAJ із танцювальним треком Bara bada bastu.
Для довідки! Йоганнес Піч розповідав, що на написання пісні Wasted Love його надихнула російська оперна співачка Анна Нетребко.
Зауважимо, також на Євробаченні-2025 вже виступили представники України. Наша редакція писала про те, яким був виступ Ziferblat у фіналі конкурсу.