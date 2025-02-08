Как проголосовали зрители в финале Нацотбора на Евровидение-2025: кто получил самый высокий балл
8 февраля состоялся финал Национального отбора на Евровидение-2025, где в прямом эфире свои треки вживую презентовали 10 финалистов. Среди них зрители выбирали того, кто представит Украину на песенном конкурсе в Базеле.
Голосование на Евровидении началось после выступления последнего участника. В этом году зрители могли поддерживать фаворитов не только в приложении Дия, но и с помощью СМС-голосования, сообщает 24 Канал.
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После завершения голосования ведущие объявили баллы, которые оставило для финалистов профессиональное жюри, а также обнародовали результаты голосования миллионов украинцев, которые наблюдали за Национальным отбором на Евровидение онлайн.
Как зрители проголосовали на Национальном отборе на Евровидение
- Влад Шериф – 1
- Абие – 3
- MOLODI – 9
- Future Culture – 2
- Маша Кондратенко – 8
- KHAYAT – 6
- FIЇNKA – 7
- KRYLATA – 4
- Ziferblat – 10
- "ДК Энергетик" – 5
Главное из финала Нацотбора-2025
- Группа MOLODI на Евровидении стали фаворитами Джамалы и Екатерины Павленко. В этом году ребята из Мариуполя приготовили на конкурс песню об их море, которое всегда с ними.
- Маша Кондратенко является одной из фавориток букмекеров. Она выступила с песней No Time to Cry. Месседж трека – показать ту "нормальную ненормальность", в которой мы живем сегодня.
- FIЇNKA с песней "Культура" снова погрузила нас в гуцульские мотивы. Отметим, что букмекеры прогнозируют участнице третье место.