Как проголосовали зрители в финале Нацотбора на Евровидение-2025: кто получил самый высокий балл

8 февраля состоялся финал Национального отбора на Евровидение-2025, где в прямом эфире свои треки вживую презентовали 10 финалистов. Среди них зрители выбирали того, кто представит Украину на песенном конкурсе в Базеле.

Голосование на Евровидении началось после выступления последнего участника. В этом году зрители могли поддерживать фаворитов не только в приложении Дия, но и с помощью СМС-голосования, сообщает 24 Канал.

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После завершения голосования ведущие объявили баллы, которые оставило для финалистов профессиональное жюри, а также обнародовали результаты голосования миллионов украинцев, которые наблюдали за Национальным отбором на Евровидение онлайн.

Как зрители проголосовали на Национальном отборе на Евровидение

Влад Шериф – 1

– 1 Абие – 3

– 3 MOLODI – 9

– 9 Future Culture – 2

– 2 Маша Кондратенко – 8

– 8 KHAYAT – 6

– 6 FIЇNKA – 7

– 7 KRYLATA – 4

– 4 Ziferblat – 10

– 10 "ДК Энергетик" – 5

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