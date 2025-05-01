Не Италия, и не Франция: какая страна выигрывала Евровидение чаще всего

Уже совсем скоро в городе Базель пройдет очередной конкурс Евровидение 2025. Пока нам еще не известно имя победителя певческого шоу, стоит вспомнить об одной или нескольких странах, которые являются рекордсменами по победам.

За время существования Евровидения некоторые страны действительно выигрывали несколько раз на конкурсе. Более того, некоторым удалось одержать победу три года подряд. Но в списке победителей есть две страны, которые имеют равное количество побед, и опережают других, пишет Show24.

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В топе оказались сразу две страны, ведь их количество побед в песенном конкурсе равна. Первый победитель – Ирландия. Эта страна выигрывала семь раз, три победы из которых были подряд – 1970, 1980, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996.

Вторая страна, которая разделяет пальму первенства с Ирландией, это Швеция. Она также имеет семь побед – 1974, 1984, 1991, 1999, 2012, 2015, 2023.

Ирландия и Швеция – лидеры по количеству побед на Евровидении / Коллаж 24 Канала

В списке лидеров есть еще несколько стран, которые получили немного меньшее количество побед, в отличие от Ирландии и Швеции. Речь идет о: Великобритании, Франции, Люксембурге, Нидерландах, Израиле, Украине, Дании, Норвегии, Италии.

В списке также есть четыре страны, которые имеют по пять побед.

Великобритания – 1967, 1969, 1976, 1981, 1997.

Франция – 1958, 1960, 1962, 1969, 1977.

Люксембург – 1961, 1965, 1972, 1973, 1983.

Нидерланды – 1957, 1959, 1969, 1975, 2019.

Израиль четыре раза завоевывал первое место в 1978, 1979, 1998, 2018 годах. По три победы имеют четыре страны.

Дания – 1963, 2000, 2013.

Норвегия – 1985, 1995, 2009.

Италия – 1964, 1990, 2021.

Украина – 2004, 2016, 2022.

К слову, в этом году Европейский вещательный союз обновил правила использования флагов на Евровидении-2025, позволив зрителям проносить практически любые флаги, если они не нарушают законодательство Швейцарии.