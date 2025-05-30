Во Львове состоится благотворительный фестиваль памяти Ирины "Чеки" Цыбух
- Во Львове состоится благотворительный фестиваль "ЧекаFest" в память о парамедике Ирине Цыбух, погибшей на Харьковском направлении.
- Фестиваль будет состоять из образовательной и музыкальной частей, а собранные средства пойдут на обновление медицинского оборудования для батальона "Госпитальеры".
Во Львове состоится благотворительный фестиваль памяти, посвященный парамедику медицинского батальона "Госпитальеры" Ирине Цыбух. Она погибла 29 мая 2024 года во время ротации на Харьковском направлении. Девушке было 25 лет.
"ЧекаFest" пройдет 1 июня, в день рождения Ирины Цыбух, в Шевченковском гаю. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу фестиваля.
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"ЧекаFest" – благотворительное событие, главная цель которого – сбор средств на обновление медицинского оборудования для медицинского батальона "Госпитальеры". Сбор организован совместно с Благотворительным фондом Сергея Притулы.
Фестиваль памяти Ирины Цыбух будет состоять из двух частей:
- Образовательная часть: обсуждение ценностей, которые исповедовала парамедикиня – свобода, ответственность, память.
- Музыкальная часть: выступления украинских артистов, песни которых были близки Ирине.
Ира жила с глубоким осознанием ценности свободы и долга перед теми, кто отдал жизнь за Украину. Она говорила, что грусть по людям, которых мы потеряли, накладывает на нас ответственность свидетельствовать о том, что случилось, и о зле, с которым мы столкнулись,
– говорится в заметке "ЧекаFest".
Организаторы фестиваля добавили, что Ирина Цыбух после своей гибели оставила не только воспоминания, но и путь. Во время фестиваля будет обсуждаться то, что было важным для парамедика и что она отстаивала.
Важно! Билеты на "ЧекаFest" можно приобрести по ссылке. С более подробной информацией можете ознакомиться на инстаграм-странице фестиваля.
Ирина Цыбух погибла
Напомним, что 2 июня 2024 года состоялось прощание с Ириной Цыбух в Михайловском Златоверхом соборе и на Майдане Независимости. На следующий день парамедика похоронили на Марсовом поле во Львове.
В феврале 2025 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Ирине Цыбух звания Героя Украины посмертно.