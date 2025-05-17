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Show24 Музыка Фінал Євробачення-2025 вже в ефірі: онлайн-трансляція конкурсу з Базеля
17 мая, 21:50
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Финал Евровидения-2025 уже в эфире: онлайн-трансляция конкурса из Базеля

Кристина Кобак
Основні тези
  • Финал Евровидения-2025 проходит в Базеле, где соревнуются 26 стран.
  • Украинская группа Ziferblat выступает под номером 7, но украинцы за них голосовать не могут.
  • Голосование начинается после выступления последнего финалиста, голоса можно отдать через официальное приложение, телефон, SMS и сайт.

17 мая мир узнает победителя Евровидения-2025. Прямо сейчас в Базеле, что в Швейцарии, стартует финал песенного конкурса, где за победу будут соревноваться представители 26 стран.

Украинская группа Ziferblat выйдет на сцену под номером 7. Однако проголосовать за ребят могут только те украинцы, которые живут за рубежом. А где смотреть прямую трансляцию – рассказываем далее на Show24.

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Онлайн-трансляция Евровидения-2025

Финал Евровидения-2025 в Базеле начнется в 22:00 по киевскому времени. Неизменным комментатором конкурса будет Тимур Мирошниченко, однако в студии в этом году к нему присоединится представительница Украины на Евровидении-2024 – alyona alyona.

Порядок выступлений участников Евровидения-2025 в финале

  1. Норвегия: Kyle Alessandro – Lighter
  2. Люксембург: Лора Торн – La Poupée Monte Le Son
  3. Эстония: Томми Кэш – Espresso Macchiato
  4. Израиль: Юваль Рафаэль – New Day Will Rise
  5. Литва: Katarsis – Tavo akys
  6. Испания: Melody – Esa diva
  7. Украина: Ziferblat – Bird of Pray
  8. Великобритания: Remember Monday – What the Hell Just Happened?
  9. Австрия: JJ – Wasted Love
  10. Исландия: Væb – Róa
  11. Латвия: Tautumeitas – Bur Man Laimi
  12. Нидерланды: Claude – C'est La Vie
  13. Финляндия: Эрика Викман – ICH KOMME
  14. Италия: Lucio Corsi – Volevo essere un duro
  15. Польша: Justyna Steczkowska – Gaja
  16. Германия: Abor & Tynna – Baller
  17. Греция: Клавдия – Asteromata
  18. Армения: Parg – SURVIVOR
  19. Швейцария: Zoë Më – Voyage
  20. Мальта: Мириана Конте – SERVING
  21. Португалия: Napa – Deslocado
  22. Дания: Sissal – Hallucination
  23. Швеция: KAJ – Bara Bada Bastu
  24. Франция: Луан – Maman
  25. Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia
  26. Албания: Shkodra Elektronike – Zjerm

Голосование начнется после выступления 26 финалиста. Украинцы могут поддержать представителя любой страны, кроме Ziferblat. Отдать свой голос за фаворита можно через официальное приложение, телефон, SMS и сайт www.esc.vote.