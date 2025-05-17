Финал Евровидения-2025 уже в эфире: онлайн-трансляция конкурса из Базеля

17 мая мир узнает победителя Евровидения-2025. Прямо сейчас в Базеле, что в Швейцарии, стартует финал песенного конкурса, где за победу будут соревноваться представители 26 стран.

Украинская группа Ziferblat выйдет на сцену под номером 7. Однако проголосовать за ребят могут только те украинцы, которые живут за рубежом. А где смотреть прямую трансляцию – рассказываем далее на Show24.

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Онлайн-трансляция Евровидения-2025

Финал Евровидения-2025 в Базеле начнется в 22:00 по киевскому времени. Неизменным комментатором конкурса будет Тимур Мирошниченко, однако в студии в этом году к нему присоединится представительница Украины на Евровидении-2024 – alyona alyona.

Порядок выступлений участников Евровидения-2025 в финале

Норвегия: Kyle Alessandro – Lighter Люксембург: Лора Торн – La Poupée Monte Le Son Эстония: Томми Кэш – Espresso Macchiato Израиль: Юваль Рафаэль – New Day Will Rise Литва: Katarsis – Tavo akys Испания: Melody – Esa diva Украина: Ziferblat – Bird of Pray Великобритания: Remember Monday – What the Hell Just Happened? Австрия: JJ – Wasted Love Исландия: Væb – Róa Латвия: Tautumeitas – Bur Man Laimi Нидерланды: Claude – C'est La Vie Финляндия: Эрика Викман – ICH KOMME Италия: Lucio Corsi – Volevo essere un duro Польша: Justyna Steczkowska – Gaja Германия: Abor & Tynna – Baller Греция: Клавдия – Asteromata Армения: Parg – SURVIVOR Швейцария: Zoë Më – Voyage Мальта: Мириана Конте – SERVING Португалия: Napa – Deslocado Дания: Sissal – Hallucination Швеция: KAJ – Bara Bada Bastu Франция: Луан – Maman Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia Албания: Shkodra Elektronike – Zjerm

Голосование начнется после выступления 26 финалиста. Украинцы могут поддержать представителя любой страны, кроме Ziferblat. Отдать свой голос за фаворита можно через официальное приложение, телефон, SMS и сайт www.esc.vote.