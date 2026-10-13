47-летняя артистка поделилась семейным снимком на своей странице в инстаграме.

На фото исполнительница позирует рядом с дочерью на фоне большого вольера, где можно увидеть нескольких животных. Сапфир-Николь также держит в руках игрушку в виде красной панды.

Живем, учимся, любим и желаем всем мира, счастья и вдохновения,

– написала Гайтана под фото.

Гайтана с дочерью / Фото из инстаграма певицы

В публикации певица также отметила своего мужа, музыкального продюсера Александра Эссами. Возможно, именно он и сделал семейное фото.

Известно, что сейчас Гайтана живет с семьей за границей. В инстаграме Гайтаны указана Швейцария. В то же время неизвестно, постоянно ли артистка проживает именно там. При этом певица время от времени приезжает в Украину с выступлениями.

Отметим, что до этого украинская певица и скрипачка Ассия Ахат, которая обрела популярность в 2000-х, показала своих взрослых сыновей от разных браков.