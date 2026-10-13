Сімейним кадром 47-річна артистка поділилася на своїй сторінці в інстаграмі.

На світлині виконавиця позує поруч із донькою на тлі великого вольєра, де можна побачити кількох тварин. Сапфір-Ніколь також тримає в руках іграшку у вигляді червоної панди.

Живемо, вчимося, любимо й бажаємо всім миру, щастя та натхнення,

– написала Гайтана під фото.

Гайтана з донькою / Фото з інстаграму співачки

У публікації співачка також позначила свого чоловіка, музичного продюсера Олександра Ессамі. Можливо, саме він і зробив сімейне фото.

Відомо, що нині Гайтана живе з родиною за кордоном. В інстаграм-профілі Гайтани вказана Швейцарія. Водночас невідомо, чи постійно артистка мешкає саме там. При цьому співачка час від часу приїжджає до України з виступами.

Зауважимо, що до цього українська співачка та скрипалька Ассія Ахат, яка здобула популярність у 2000-х, показала своїх дорослих синів від різних шлюбів.