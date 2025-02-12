Джамала отреагировала на суд над Нино Катамадзе в Грузии
Певицу Нино Катамадзе и еще восемь человек оштрафовали за нарушение правил проведения акций протеста в Грузии. На это отреагировала Джамала.
Она поддержала Нино Катамадзе. Сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу артистки.
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Так, исполнительница опубликовала инстаграм-сторис, где распространила портрет Нино Катамадзе, который создал известный иллюстратор Никита Титов и написала слова поддержки для нее.
Джамала поддержала Нино Катамадзе / Скриншот из инстаграм-сторис
Кроме того, артистка дала комментарий ТСН, где ее команда отметила, что звезда была шокирована новостью о задержании Нино.
Она – одна из первых, кто был здесь (в Украине – 24 Канал) с концертами, чтобы поддержать простых гражданских людей и военных, когда началась война,
– высказалась о Катамадзе Джа.
Что известно о суде над Нино Катамадзе
- Девять протестующих, среди которых известная грузинская певица Нино Катамадзе, оштрафовали на 5 тысяч лари (около 74 тысяч гривен) каждого.
- Активисты протестовали 26 января под домом судьи Малхаза Окропирашвили из-за того, что он отказался рассматривать апелляцию по делу журналистки Мзии Амаглобели.
- Заметим, во время заседания Нино Катамадзе спела гимн Грузии.
- Все оштрафованные имеют право обжаловать это решение в апелляционном суде.