В армии, за границей и в Украине: где сейчас самые известные участники "Холостячки"

В 2020 году на телеканале СТБ состоялась премьера реалити-шоу "Холостячка". Главной героиней первого сезона стала актриса Ксения Мишина, а во втором сезоне мужчины боролись за сердце певицы Златы Огневич.

"Холостячка" не выходит на экраны с 2021 года, однако некоторых участников проекта украинцы помнят до сих пор. О самых известных из них читайте в материале 24 Канала.

Самые известные участники 1 сезона "Холостячки"

Александр Эллерт

Александр Эллерт – победитель 1 сезона "Холостячки". После проекта они с Ксенией Мишиной пытались строить отношения, однако в июле 2021 года звезда сериала "Крепостная" сообщила, что они разошлись.

Когда началось российское полномасштабное вторжение, комик еще некоторое время находился в Украине, однако впоследствии переехал в США, где проживает и строит карьеру и сейчас. В марте Эллерт отправляется в русскоязычный тур по Европе.

Интересно, что на афише есть два украинских города. В оккупированном Донецке Александр "планирует" выступить 31 апреля (в апреле 30 дней), а в Киеве – 1 апреля (в День смеха). На сайте продажи билетов этих городов нет. Очевидно, что победитель "Холостячки" решил пошутить, однако в сети его шутку не очень оценили.

Александр Эллерт / Фото из инстаграма комика

Алексей Тригубенко

Алексей Тригубенко стал финалистом "Холостячки" с Ксенией Мишиной и одним из фаворитов зрителей. Хотя предпринимателю и не удалось завоевать сердце актрисы, он таки нашел свою любовь после реалити-шоу.

В июле 2023 года Тригубенко сообщил, что стал отцом сына, которого назвал Марком. Свою избранницу мужчина тщательно скрывает. В 2024 году в интервью Славе Демину он объяснял, что уважает личные границы любимой, заботится о ее безопасности и оберегает от хейта.

Алексей Тригубенко с сыном / Фото из инстаграма предпринимателя

Андрей Рыбак

Андрей Рыбак проживает в Украине вместе со своей женой Алиной. Влюбленные сыграли свадьбу 20 августа 2022 года в Киеве. Церемония прошла в кругу родных и друзей на крыше столичной многоэтажки.

Мужчина продолжает развивать карьеру ведущего, комика и актера. Рыбак имеет ютуб-канал "Но это не точно", где выходят обзоры различных украинских шоу с участием известных людей.

Андрей Рыбак с женой / Фото из инстаграма комика

Андрей Шатырко

Андрей Шатырко – один из тех участников 1 сезона "Холостячки", который запомнился зрителям больше всего. Он проживает в Лос-Анджелесе, а в марте 2025 года сообщил, что женился на модели Екатерине Гринько. Церемония состоялась в звездной часовне в Лас-Вегасе, а ее проводил мужчина в образе Элвиса Пресли.

Андрей Шатырко и Екатерина Гринько / Фото из инстаграма мужа

Самые известные участники 2 сезона "Холостячки"

Андрей Задворный

Андрей Задворный победил во 2 сезоне реалити-шоу "Холостячка". Однако после завершения проекта он и Злата Огневич были вместе лишь около 1,5 месяца. Инициатором разрыва стал предприниматель.

Несколько дней назад Задворный сообщил, что мобилизовался в Нацгвардию, однако не уточнил, в каком именно подразделении служит. Мужчина признался, что как волонтер "внутренне себя давно исчерпал". Андрей понял, что нужен в армии и может быть там эффективен.

Андрей Задворный / Фото из инстаграма предпринимателя

Дмитрий Шевченко

Дмитрий Шевченко – финалист "Холостячки" со Златой Огневич. Мужчина проживает в Украине и является экспертом по питанию. Он активно ведет страницу в инстаграме о своей деятельности.

Дмитрий Шевченко / Фото из инстаграма "Холостяка"

Роман Свечкоренко

Роман Свечкоренко находится в Украине. В августе 2024 года он женился на своей возлюбленной, блогерше Валерии Чернецкой, которая моложе его на 10 лет. Свадьба прошла за городом в саду.

Роман Свечкоренко и Валерия Чернецкая / Фото из инстаграма блогеров

Максим Тарапата

После начала полномасштабного вторжения Максим Тарапата остался в Украине и занялся волонтерством. Однако позже он исчез из социальных сетей. Последнее сообщение в инстаграме датируется 5 сентября 2023, а в расположении учетной записи мужчины указана Испания. Вероятно, именно там сейчас находится Тарапата.

Максим Тарапата / Фото из инстаграма мужчины

Стоит заметить, что многим зрителям формат "Холостячки" нравится больше, чем "Холостяка", поэтому они в ожидании нового сезона проекта.

В 2025 году неизменный ведущий реалити-шоу Григорий Решетник признался, что скучает по "Холостячке", и делился, что надеется, что проект возобновят в 2026 году. Однако пока никакой информации об этом нет.