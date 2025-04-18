Илон Маск хотел единовременно выплатить 26-летней инфлюенсерке 15 миллионов долларов и еще 100 тысяч долларов в месяц в обмен на молчание об их сыне. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на The Wall Street Journal и People. Источники, близкие к Эшли Сент-Клер, подтвердили эту информацию.

К слову Маск "вербует" женщин в сети X, чтобы рожали ему "легион перед апокалипсисом", – WSJ

Согласно отчету Labcorp, вероятность того, что именно Илон Маск является отцом ребенка, составляет 99,99%.

Также в изданиях говорится, что сына писательницы и бизнесмена назвали Ромул.

Илон Маск является отцом 13 детей

В феврале 2025 года Эшли Сент-Клер сообщила, что она и Илон Маск стали родителями в сентябре 2024 года. Она заявила, что не рассекречивала это для безопасности ребенка, но выяснила, что эту информацию хотят обнародовать таблоиды. Поэтому писательница решила их опередить.

Через месяц женщина заявила, что Илон Маск якобы сократил финансовую поддержку своего ребенка.

Илон Маск также является отцом 13 других детей – от брака с Джастин Уилсон, Шивон Зилис, и певицы Граймс.